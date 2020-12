Le ministre Moctar Diallo a procédé à l’inauguration de la maison des jeunes de Kipé

Le ministre de la jeunesse et de l’emploi a procédé mercredi 09 décembre 2020, à l’inauguration de la maison des jeunes de Kipé dans la commune de Ratoma. C’est un bâtiment flambant neuf situé non loin du carrefour Centre-émetteur qui va désormais servir de maison des jeunes de Kipé.

C’est le chef de l’Etat qui avait présidé en 2015 la pose de la première pierre de construction de cet édifice. Au terme des travaux réalisés avec l’appui de la société immobilière Mar Grandioso, la maison des jeunes a été mise à la disposition de la couche juvénile de Kipé.

« Cette infrastructure dune capacité d’accueil de 500 personnes. Elle dispose d’une salle de spectacle, deux salles polyvalentes, six bureaux et trois toilettes. Il faut préciser que cette maison des jeunes est un établissement public qui offre aux jeunes de Kipé, la possibilité de s’épanouir à travers une multitude d’activité socioculturelles comme la musique, le théâtre, les arts plastiques la danse , le cinéma et la formation. Donc les jeunes de Kipé je vous invite à prendre soin de cette maison et de la gérer conformément aux textes qui régissent le fonctionnement des maisons des jeunes en Guinée. Mon département fera tout pour vous accompagner dans vos différentes préoccupations », a martelé Mouctar Diallo ministre de la jeunesse et de l’emploi.

Le ministre de la Jeunesse et de l’emploi, qui a présidé la cérémonie d’inauguration, a par ailleurs affirmé que le président Alpha Condé place la jeunesse au cœur de ses priorités. « Ce n’est pas un slogan vain. C’est une vision suivie d’actes concrets », a affirmé Mouctar Diallo.

Depuis plus de six ans, selon le chef du quartier Kipé, les citoyens de sa juridiction se sont battus corps et âme pour concrétiser la construction d’une maison des jeunes dans la localité.

Exprimant sa gratitude au président de la République, Elhadj M’Bemba Soumah a précisé qu’une maison des jeunes est un centre de formation, de sensibilisation et d’encadrement de la jeunesse.