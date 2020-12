Le ministre Mouctar Diallo fait don de machines à coudre à des centres de couture

Conakry, le jeudi 10 décembre 2020- Le Ministre de la Jeunesse et de l’emploi des jeunes Mouctar Diallo a procédé à la remise d’un important lot de machines à coudre aux groupements de jeunes filles couturières de la commune urbaine de Kindia et des communes de Matam, Ratoma et Matoto.

La cérémonie s’est déroulée à la maison des jeunes de Kaloum en présence des bénéficiaires et des autorités communales. Il s’agit d’un don de l’UNFPA obtenu dans le cadre d’un partenariat avec le ministère de la Jeunesse. 100 machines à coudre modernes ont déjà été acquises.

Cet accompagnement qui va s’étendre dans les autres localités du pays, vise la promotion de l’auto-emploi et l’autonomisation socio-économique des jeunes filles et femmes bénéficiaires.

En prenant la parole à cette occasion, le Ministre Mouctar Diallo a déclaré que c’est un programme ambitieux porté par son département pour répondre à la vision du Président de la République Son Excellence Pr. Alpha Condé qui met les femmes et les jeunes au cœur de sa politique de développement.

Transmis par la Cellule de communication du Ministère de la Jeunesse et de l’emploi des jeunes