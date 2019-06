Le monde de la culture pleure le maestro Franco Zeffirelli, mort à 96 ans

Le réalisateur italien Franco Zeffirelli est mort samedi à l’âge de 96 ans dans sa résidence de Rome, suscitant une vague d’émotion dans sa ville natale de Florence mais aussi dans le milieu du cinéma et de la culture dont il était une figure marquante.

Franco Zeffirelli « s’est éteint sereinement après une longue maladie, qui s’était aggravée ces derniers mois », ont annoncé les médias italiens, citant des sources dans la famille du cinéaste.

« La mort de Franco Zeffirelli laisse un grand vide dans le monde du spectacle et de la culture italienne et internationale », a déclaré le président de la République italienne, Sergio Mattarella, qui a salué dans un communiqué « le talent extraordinaire et la profonde sensibilité esthétique » du cinéaste.

« Profonde émotion pour la disparition du maître Franco Zeffirelli. Ambassadeur italien du cinéma, de l’art et de la beauté. Un grand cinéaste, scénariste, scénographe. Un grand homme de culture », a twitté le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte.

« Je n’aurais jamais voulu que ce jour arrive. Franco Zeffirelli est parti ce matin. Un des plus grands hommes de la culture mondiale. Nous nous joignons à la douleur de ses proches. Adieu, cher Maître, Florence ne t’oubliera jamais », a écrit pour sa part Dario Nardella, le maire de Florence.

Dès l’annonce de sa mort, les médias du monde entier ont tenu à rendre hommage au réalisateur de légende. La BBC rappelle qu’il avait dirigé des stars comme Elizabeth Taylor et Maria Callas et les grandes scènes italiennes, de la Scala de Milan à la Fenice de Venise font part de leur émotion sur leur compte Twitter.

Franco Zeffirelli est mort samedi dans sa maison à Rome, sur l’Appia Antica, assisté de ses fils adoptifs Pippo et Luciano, d’un médecin et du curé de l’église San Tarcisio.

Il y a environ une semaine, lui qui souffrait depuis longtemps d’une pneumonie, avait reçu les derniers sacrements, rapportent les médias italiens citant la famille.

Franco Zeffirelli, après les funérailles dont la date et le lieu restent à définir, reposera dans le cimetière des Portes Saintes de Florence.

– Le salut de ‘sa Florence’ –

Contrairement à ce qu’avait annoncé sa famille dans la matinée, la chapelle ardente ne sera pas installée lundi à Rome mais dans la célèbre salle des Cinq-Cents du Palazzo Vecchio de Florence. « Tout le monde pourra le saluer dans sa Florence », a précisé le maire de la capitale toscane, Dario Nardella.

Profondément attaché à sa ville natale, Franco Zeffirelli avait réalisé en 1966 le film-documentaire « Per Firenze » (« Pour Florence ») dans lequel il décrivait avec émotion l’inondation historique qui avait frappé la cité la même année et qui avait détérioré nombre de ses richesses artistiques.

Ce film pour lequel l’acteur Richard Burton avait prêté sa voix avait permis de recueillir vingt millions de dollars pour les travaux de restauration et de reconstruction.

Franco Zeffirelli avait aussi installé dans le centre historique de Florence sa fondation dont il voulait qu’elle rende son oeuvre accessible au plus grand nombre.

– Bientôt une « Traviata » –

Dans cette espace baroque de 4.000 mètres carrés, que lui avait offert la ville pour ses 92 ans, le maestro avait entreposé ses innombrables collections: des milliers de croquis, épreuves préparatoires pour ses somptueux décors d’opéra, affichettes de la vingtaine de films qu’il a tournés au cours de sa longue carrière. Il a également mis en scène plus d’une trentaine de pièces de théâtre et d’opéras.

Une précieuse bibliothèque y contenait plus de 10.000 volumes consacrés à l’art, l’histoire, la littérature et le spectacle.

Anobli par la reine d’Angleterre (le seul en Italie dans de cas) pour son travail d’adaptation à l’écran des œuvres de William Shakespeare, il avait reçu quatre nominations aux Oscars pour « Roméo et Juliette », son plus grand succès, qui remportera en 1969 deux statuettes hollywoodiennes, pour la meilleure photographie et les meilleurs costumes.

La dernière œuvre du metteur en scène, un rêve nourri depuis plus de dix ans, aura été la mise en scène d’une nouvelle « Traviata » qui ouvrira la saison du festival d’opéra dans les Arènes du Vérone le 21 juin.

A 96 ans, il projetait encore un « Rigoletto » dont les débuts étaient prévus pour le 17 septembre 2020 au sultanat d’Oman, avec l’Opéra Royal de Mascate.