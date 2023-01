Le Mozambique remplace le Kenya au Conseil de sécurité de l’Onu

Le Kenya a entamé son mandat le 18 juin 2020.Le siège de membre non permanent au Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies (Onu) pour les pays africains lusophones revient au Mozambique.

Le mandat de ce pays d’Afrique australe a pris effet le 1er janvier 2023.

Le représentant permanent sortant du Kenya à l’Onu, Martin Kimani, a déclaré qu’il fournirait une évaluation détaillée des réalisations de son pays pendant qu’il occupait un siège à l’Onu.

Il a décrit le temps passé par le Kenya à cette structure onusienne comme fructueux dans un monde en constante évolution.

De son côté, le président américain Joe Biden a déclaré que le passage du Kenya au Conseil de sécurité des Nations unies avait permis de faire avancer la cause de la démocratie en Afrique de l’Est et au-delà, et avait grandement contribué à équilibrer le travail du Conseil de sécurité.

Les autres pays qui ont quitté le Conseil de sécurité sont la Norvège, l’Inde, l’Irlande et le Mexique, tandis que les nouveaux pays sont Malte, le Japon, l’Equateur et la Suisse.