Le Mozambique va privatiser sa compagnie aérienne

La compagnie aérienne nationale s’est lourdement endettée et connaît une une mauvaise gestion de la part de ses dirigeants.Le Mozambique envisage de privatiser sa compagnie aérienne nationale et sa société nationale de télécommunications pour améliorer leur viabilité, a appris APA ce jeudi à Maputo, la capitale.

Selon le ministre des Transports et des Communications, Mateus Magala, la privatisation permettra de sortir ces sociétés publiques de la situation financière compliquée dans laquelle elles se trouvent.

La semaine dernière, l’organisation non gouvernementale Centre for Public Integrity affirmait que les deux etreprises en question sont techniquement insolvables et ont besoin d’injections de capitaux et de garanties de l’Etat pour répondre aux créanciers et, à ce titre, représentent un risque élevé pour les comptes publics.

Face à la crise, la compagnie aérienne du Mozambique est contrainte de suspendre certains de ses vols régionaux à cause de difficultés opérationnelles, qui ont ensuite été aggravées par l’arrivée de la pandémie Covid-19 en 2020.