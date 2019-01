Le MVCI dénonce un « procès politique » après le condamnation du député Alain Lobognon

Le Mouvement pour la promotion des valeurs nouvelles en Côte d’Ivoire ( MVCI), une organisation politique proche du président de l’Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, a dénoncé mercredi à Abidjan, un « procès politique » après la condamnation du député Alain Michel Lobognon à 1 ans de prison et 300.000 FCFA pour diffusion de «fausse nouvelle» sur les réseaux sociaux.« En choisissant de passer outre son immunité, violant la constitution ivoirienne, foulant nos lois, le MVCI retient que ce procès intenté à son vice-président Lobognon Agnima Alain Michel est un procès politique », a dénoncé dans une déclaration devant la presse, Félicien Sékongo, le président de ce mouvement politique.

« Pour le MVCI, le procès intenté au député Alain Lobognon traduit un déni de justice, une volonté déterminée de violer les droits de l’homme. Ce procès atteste de l’anéantissement total des libertés individuelles et collectives et traduit une intime volonté du régime de bâillonner le peuple de Côte d’Ivoire », a ajouté M. Sékongo.

Poursuivant, il a appelé à l’Union des « forces démocratiques pour faire barrage à la dictature que le pouvoir ambitionne imposer aux ivoiriens ».

Dans la foulée, M. Sékongo a estimé que l’ouverture du dialogue politique entre le gouvernement ivoirien et l’opposition sur la réforme de la Commission électorale indépendante ( CEI, organe électoral) est « un leurre ».

« Le MVCI recommande à la communauté internationale et aux amis de la Côte d’Ivoire de prendre toutes leurs responsabilités. Il faut qu’ils jouent leur rôle pour éviter que l’on finisse par croire qu’ils cautionnent les dérives du régime d’Abidjan qui tue sans scrupule l’État de droit», a conclu M. Sékongo.

Dans la mi-journée de ce mercredi, le gouvernement ivoirien « a pris acte » du verdict condamnant le député Alain Lobognon à un an de prison et 300.000 FCFA d’amende.

« Nous ne commentons pas les décisions de justice. Le gouvernement prend acte du verdict qui a été énoncé», a dit à la presse, Sidi Touré, le porte-parole du gouvernement ivoirien au terme de cette réunion hebdomadaire.

Le député de Fresco ( Sud-ouest ivoirien), Alain Michel Lobognon, un proche du chef du parlement ivoirien Guillaume Soro, a été condamné mardi à un an de prison et 300.000 FCFA d’amende par le tribunal de première instance d’Abidjan pour divulgation de «fausse nouvelle » via un tweet.

Le conseil de M. Lobognon a relevé appel de ce jugement ce mercredi, a indiqué à APA, Me Diarrassouba, l’un des avocats du parlementaire.