Le Nigeria réceptionne un nouveau navire de guerre

Ce navire de guerre, selon le Directeur général de la Nigerian Maritime Administration and Safety Agency (Nimasa), le Dr Bashir Jamoh, sera utilisé pour une série de tâches, notamment le transport stratégique d’équipements et des troupes.Après avoir félicité le chef d’état-major de la marine, le vice-amiral AZ Gambo, pour cette réalisation, Dr Bashir Jamoh a soutenu que cette acquisition renforcera considérablement la sécurité dans le domaine maritime au Nigeria.

Le Dr Jamoh, était à l’arsenal naval de Lagos pour assister à l’arrivée du navire en provenance des Emirats arabes unis. Il a félicité la marine nigériane, qu’il a décrite comme un partenaire essentiel dans la réalisation du mandat de sécurité maritime de l’Agence.

« La plateforme permettra également de consolider le passage plus sûr enregistré pour les navires, les cargaisons et les membres d’équipage transitant par le golfe de Guinée, tout en luttant contre le vol de pétrole et d’autres vices liés à la mer dans le domaine maritime du pays », a-t-il déclaré.

S’exprimant lors d’une visite du navire, le Dr Jamoh a assuré le chef d’état-major de la marine que l’agence s’engage à renforcer la collaboration entre les deux organes du gouvernement en fournissant un soutien logistique pour la maintenance du NNS KADDA.

La déclaration de la NIMASA indique que le navire de guerre nouvellement acquis est arrivé à son nouveau port d’attache à Apapa, Lagos, après un voyage de 56 jours et des escales dans environ cinq pays.

Il a ajouté que le NNS Kada a été commandé au groupe Damen en 2019 et construit au chantier naval Albwardy Damen à Sharjah, aux Émirats arabes unis. Il a été mis à l’eau en décembre 2019, lancé en juin 2021 et remis à la marine nigériane à Sharjah le 30 mars.

Selon le communiqué, le navire est parti pour le Nigeria le 1er avril et, avant son arrivée à Lagos, a fait escale dans cinq pays : Angola (Luanda), Gabon (Port Gentil), Kenya (Mombasa), Oman (Port de Duqm), et Afrique du Sud (le Cap).

« Basé sur la conception du LST 100 de Damen, le navire sera utilisé pour une série de tâches, notamment le transport stratégique d’équipements et de troupes, l’assistance humanitaire et les opérations de secours en cas de catastrophe, ainsi que pour assurer la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Avec 1.300 DWT, une longueur totale de 100 m et une largeur de 16 m, le LST peut transporter un équipage de 32 personnes plus 16 forces navales embarquées (EMF) dans le rouf, et peut accueillir 234 EMF supplémentaires au milieu du navire, sous le pont principal » , selon le communiqué de la Nimasa.

« Le NNS Kada est propulsé par deux moteurs diesel Caterpillar 3516 et quatre générateurs Caterpillar C18 qui lui permettent d’atteindre une vitesse maximale de 16kt et une autonomie standard de 4 000 nmiat 15kt » précise le Nimasa.

« Il dispose d’une rampe d’étrave et de bossoirs pour deux péniches de débarquement, d’un pont roulier de 540 m² et d’un pont de chargement de 420 m² pour les réserves sèches et les munitions. Le pont du navire est capable de transporter un hélicoptère de taille moyenne », ajoute le communiqué.