Le Parlement adopte un projet de loi relatif à l’Académie Nationale des Sciences de Guinée

Le projet de loi relatif à l’Académie Nationale des Sciences de Guinée (ASG) a été adopté, mardi, 03 décembre 2019, par la majorité des députés présents à la plénière.

Parmi les points retenus après l’examen de ce projet de loi, figure, selon le rapporteur de la commission éducation, honorable Zalikatou Diallo, la promotion de l’éducation scientifique des jeunes, étayée par la recherche de l’objectivité et la discipline, et la nécessité de tester rigoureusement les hypothèses par l’observation et l’expérimentation.

Il est également un lanceur d’alerte pour sensibiliser la population sur des problèmes globaux qui l’interpellent.

Pour réaliser cet ambitieux projet, le texte de loi qui a été soumis à l’examen des honorables députés, comprend, 40 articles, repartis en 05 chapitres.

Au terme des travaux en commission et en inter-commission, la commission recommande entre autres une implication officielle des guinéens de la diaspora en tant que membres associés, de favoriser une implication plus expressive des organisations de la société civile et de prendre en compte le volet communication, médias et autres.