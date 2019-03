Le parti de Sidya Touré se désolidarise de Baidy Aribot

Le désormais ancien secrétaire exécutif de l’Union des Forces Républicaines et son parti politique, ce n’est plus « l’amour parfait ».

L’information donnée par Baidy Aribot à propos de la mise en circulation de nouvelles coupures de billets a été démentie la semaine dernière par l’un des vice-présidents de l’UFR. « Paradoxalement, dès qu’on annonce une échéance électorale, il y a des coupures de nouveaux billets qui s’annoncent aussi. En 2015 c’étaient les billets de 20 mille FG qui sont sortis, et ces coupures de 20 mille, on a vu l’usage qu’on en a fait. Ça a servi pour la campagne », a rappelé Ibrahima Bangoura qui fait un parallèle entre la mise en circulation de ces nouveaux billets et la campagne pour un éventuel troisième mandat pour le Président Alpha Condé.

Baidy Aribot qui parlait d’une nécessité de renforcer la sécurité de la monnaie fiduciaire comme raison de l’émission de nouvelles coupures de billets, le député Ibrahima Bangoura y voit plutôt comme un moyen de financement d’une campagne électorale. « Cette année aussi, la campagne s’annonçant, surtout la campagne du troisième mandat, les gens ont fait sortir les billets de 20 mille et des billets de 10 mille. Et ce sont les mêmes billets qu’on voit circuler dans les concessions à Conakry et à l’intérieur du pays », regrette ce vice-président de l’UFR.