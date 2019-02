Le Pdci porte plainte auprès du procureur contre une députée pour « injures»

Les avocats du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (Pdci), ex-allié au pouvoir, ont saisi lundi le procureur de la République suite à des « injures » de la députée ivoirienne Mariam Traoré contre la présidente des femmes urbaines du parti.Selon Me Émile Suy, l’un des membres du Conseil du Pdci, la plainte a été déposée ce lundi «à la demande du parti », et remise physiquement au procureur de la République au palais de justice du Plateau, le centre des affaires d’Abidjan.

« Après avoir déposé la plainte, nous avons pris le soin d’informer le procureur général près la Cour d’appel d’Abidjan qui est le supérieur hiérarchique direct du procureur de la République », et adressé ensuite un courrier au ministre de la Justice, a-t-il ajouté.

Cette plainte intervient suite à des propos de la députée Mariam Traoré qui a enflammé les réseaux sociaux depuis samedi. Selon Me Suy, ses dires mettent « gravement en cause la présidente de l’Ufpdci urbaine et des femmes du Pdci ».

« C’est une plainte qui a été déposée parce que nous estimons que les propos tenus dans la vidéo tombent sous le coup de deux lois, (entre autre) le code pénal parce que c’est une injure accompagnée de menaces », a souligné Me Suy au siège du Pdci.

Également, poursuivra-t-il, la loi sur la cyber criminalité condamne cet acte. Plusieurs personnes dont le député Alain Lobognon, condamné à un an de prison, ont déjà fait l’objet de procédures par le procureur de la République, après des publications sur les réseaux sociaux.

La députée Mariam Traoré apparaissait dans cette vidéo postée sur Facebook, visiblement remontée contre Sita Coulibaly, la présidente de l’Union des femmes Pdci (Ufpdci) au niveau urbain, à l’endroit de qui elle a tenu des propos sur sa féminité, notamment décriés par la toile.

« Nous ne pouvons plus tolérer qu’on nous vilipende sur les réseaux sociaux (…). C’est nous qui devons dire que les palabres de clochet, on les arrête », a lancé Sita Coulibaly, pour qui la classe politique n’a pas besoin de faire des déclarations de bas étage.

Les avocats du Pdci entendent rencontrer mardi le procureur de la République pour qu’il leur dise la suite qu’il entend donner à cette plainte, a fait savoir Me Émile Suy devant les femmes du Pdci, au siège du parti à Cocody, dans l’Est d’Abidjan.