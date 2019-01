Le plan d’Alpha Condé pour « casser » Kaloum

Le Président Alpha Condé veut changer l’image de la commune de Kaloum où se trouve le palais présidentiel, pour y arriver, le chef de l’Etat a annoncé un nouveau plan.

« L’image de Conakry est ternie par les quartiers qui existaient avant la deuxième guerre mondiale. C’est-à-dire Kaloum, Matam, Dixinn où il y a des maisons qui date d’avant la deuxième guerre mondiale. Malheureusement, c’est là où se trouve l’administration. Erdogan a raison de dire que Conakry n’est pas une capitale quand il voit ça. C’est pourquoi nous avons dit à toutes les populations de Matam, de Kaloum et de Dixinn que nous allons construire des maisons sociales, leur permettre d’avoir des logements afin qu’on casse Kaloum et qu’on reconstruise complètement, qu’on recule Madina, Matam et Dixinn », vient d’annoncer Alpha Condé. Le Chef de l’Etat ne donne pas plus de détails sur la faisabilité d’un projet aussi « mirifique » que gigantesque. Il a cependant déclaré que le but est de faire transférer les ministères, les ambassades de Kaloum à Koloma. « Le plan c’est de faire déménager tous les ministères, les ambassades à Koloma parce que Kaloum est une petite île, il y a des embouteillages. Si les ministères sont transférés à Koloma, la circulation sera aisée à Conakry et on perdra moins de temps », a-t-il annoncé.