Le PM ivoirien Gon Coulibaly à Washington pour les réunions de printemps de la BM et du FMI

Le Premier ministre et Chef du gouvernement ivoirien, Amadou Gon Coulibaly conduira vendredi, une délégation ivoirienne à Washington DC (Etats-Unis) pour prendre part aux réunions de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI).Selon un communiqué de presse de la primature, « cette mission intervient dans un contexte de dynamique continue de croissance et de développement du pays depuis 2011 ».

« A Washington, le Chef du gouvernement renforcera les acquis de la coopération avec les responsables du Groupe de la Banque mondiale, du FMI et d’autres partenaires au développement », explique le texte.

Par ailleurs, l’on retient également que « la présence ivoirienne aux rencontres des institutions de Bretton Woods intervient après la 5ème revue du Programme économique et financier du FMI qui s’est achevée le 26 mars 2019 à Abidjan, par la conclusion d’un accord entre l’institution et le gouvernement ».

Les réunions de printemps interviennent également dans un contexte d’évaluations positives du parcours économique du pays au cours de ces dernières années. Avec notamment les performances remarquables réalisées au niveau du Doing Business 2019, du Millenium Challenge Corporation (MCC) des Etats-Unis et de l’Indice Mo Ibrahim de la gouvernance africaine.

La primature rapporte que l’on note « une baisse du taux de pauvreté, passé de 51% en 2011 à 46,3 en 2015 et un renforcement de l’action sociale avec le Programme sociale du gouvernement 2019-2020, afin d’améliorer davantage les conditions de vie des populations ».