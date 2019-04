« Le PM sortant a accompli avec satisfaction ses charges » (Macky Sall)

Le président de la République Macky Sall, à travers un communiqué lu vendredi à Dakar, par Maxime Jean Simon Ndiaye, le Secrétaire général de la Présidence de la République, a soutenu que le Premier ministre Mahammad Boun Abdallah Dionne « a accompli avec satisfaction les charges qui lui ont été confiées ».« Le Premier ministre sortant a su donner le meilleur de lui-même en faisant porter à son projet politique la marque d’une cohérence quotidienne ancrée dans le culte du résultat et qui nous vaut beaucoup de satisfaction aujourd’hui. Durant ses 57 mois de fonction, le Premier ministre sortant a accompli avec satisfaction les charges qui lui ont été confiées », s’est réjoui Macky Sall.

Mahammad Boun Abdallah Dionne a présenté aujourd’hui sa démission ainsi que celle du gouvernement. Poursuivant, le chef de l’Etat a rappelé qu’en faisant de lui son Premier ministre, le 6 juillet 2014, il avait fait « le pari juste sur un compatriote dévoué aux causes nationales, un collaborateur loyal mais également un homme généreux dans l’effort et le travail ».

S’adressant aux ministres, le chef de l’Etat a salué « leur engagement déterminant dans leur secteur respectif ». En effet, Macky Sall « considère que les résultats ont été à la hauteur de leur dévouement à notre vision collective du futur ».

In fine, le président de la République a informé « qu’incessamment sera composée une nouvelle équipe pour ce quinquennat qui démarre ». Le nouveau gouvernement, d’après lui, sera constitué « de femmes, d’hommes et de jeunes (et) sera surtout marqué par un resserrement organique, un recentrage des missions essentielles autour des priorités qu’il compte imprimer à ce quinquennat ».