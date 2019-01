Le premier congrès ordinaire du RHDP en exergue à la Une de la presse ivoirienne

Prévu ce samedi au stade Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan-Plateau, le premier congrès ordinaire du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, coalition au pouvoir) meuble la Une des journaux quotidiens ivoiriens parus, samedi, sur l’ensemble du territoire national.

Premier congrès ordinaire du RHDP : 200 000 Houphouëtistes attendus aujourd’hui pour la grand’messe au stade Houphouët-Boigny où Alassane Ouattara prononcera son discours d’orientation, barre en Une le journal gouvernemental Fraternité Matin, ajoutant que plus de 10 000 participants ont pris part, hier, aux travaux préparatoires de cette rencontre politique.

Ouattara « redonne vie » aujourd’hui au 1er président de la Côte d’Ivoire, Houphouët-Boigny, commente pour sa part Le Jour Plus, qui livre ensuite tout sur la longue marche entreprise depuis 2005 par cette coalition politique.

« Nous devons gagner les élections de 2020 de manière incontestable », a dit la première vice-présidente Henriette Dagri Diabaté lors des travaux préparatoires de ce 1er congrès ordinaire au palais de sport des Treichville, poursuit ce journal.

Ce qui fait dire à Le Patriote qu’hier était le jour des retrouvailles et aujourd’hui, le grand jour, au cours duquel, selon L’Expression, Ouattara va tout dire sur la présidentielle de 2020, et se prononcer sur des sujets brulants tels que les cas Soro et Bédié et l’éventualité d’un 3è mandat pour lui.

« Fou, fou, fou » hier au palais des sports lors des travaux préparatoires du 1er congrès ordinaire du RHDP, jubile à son tour Le Rassemblement, là où sur le même sujet Le Temps parle des « graves dérives » du RDR (Rassemblement des républicains) qui ont noircis cette cérémonie.

A la veille des assises du parti unifié, Soro a quitté la Côte d’Ivoire, fait remarquer de son côté Soir Info, révélant par la suite ce que ce dernier et le président Ouattara se sont dits lors de leur dernière rencontre.