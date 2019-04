Le premier jour du procès d’un chef religieux en vedette dans la presse sénégalaise

Les quotidiens sénégalais parvenus mercredi à APA titrent principalement sur les premiers aveux du procès du double meurtre de Médinatoul Salam, ouvert hier mardi et impliquant notamment le guide religieux Cheikh Béthio Thioune et 16 de ses disciples.« Double meurtre de Médinatoul Salam : premiers aveux à la barre », titre Vox Populi sur le premier jour de l’ouverture du procès des Thiantacounes, impliquant 16 disciples et leur guide Cheikh Béthio Thioune, qui a par ailleurs été « jugé par contumace ».

« Béthio Thioune échappe à la prison », indique pour sa part L’AS.

« Thiants en chœur contre Béthio », note cependant Le Quotidien, reprenant en manchette les propos de certains accusés dans cette affaire. « Le cheikh m’a donné une arme et m’a demandé de ne jamais laisser Bara Sow entrer dans la maison », déclare Khadim Seck là où Moussa Dièye soutient que « les deux corps ont été cachés dans la maison du cheikh ».

C’est ainsi que « l’horreur (a été) projetée à Mbour », souligne L’Observateur, notant que des violences furent exercées sur les corps sans vie en signe de « Barkélou ».

Les journaux sont revenus sur la réforme constitutionnelle proposée par Macky Sall, EnQuête épingle « les non-dits d’une loi ». En effet, selon le journal, 22 dispositions sont concernées par le projet de réforme de la Constitution. Cette nouvelle réforme va désormais permettre au président d’être la clé de voûte tous les pouvoirs et à tous les niveaux de décision.

Par ailleurs, renseigne le journal, le bureau de l’Assemblée nationale et la conférence des présidents vont se réunir jeudi matin pour préparer la commission technique ainsi que la plénière.

Cependant, « Macky expose ses motifs » dans SudQuotidien quant à sa volonté de supprimer le poste de Premier ministre. Ainsi avec la prochaine réforme, détaille le quotidien, le président ne sera plus en mesure de dissoudre l’Assemblée nationale mais pourra fixer les attributs du gouvernement.

Autre conséquence de cette réforme, le cumul de fonctions sera désormais interdit. Et en cas de haute trahison, seule l’Assemblée nationale est habilitée à mettre en accusation le président de la République.

Parlant de la campagne arachidière de l’année dernière, Le Soleil informe que « 672.787 tonnes (sont) collectées en 2018 », soit une hausse de 135.776 tonnes notée. Par ailleurs, note le quotidien national, 22,5 milliards de FCFA sont affectées à la subvention.