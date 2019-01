Le premier train de Minerai de Bauxite quitte la mine

Le 15 janvier dernier, le premier train de bauxite de GAC a quitté la mine de la société à Tinguilinta pour se rendre à ses installations d’expédition situées dans le port de Kamsar.

Le train de 80 wagons transportant 6800 tonnes de minerai de bauxite à haute teneur en alumine a mis un peu moins de trois heures à parcourir le trajet de 90 km entre la mine et le port de GAC à Kamsar. Environ 5000 wagons de minerai de bauxite à haute teneur en alumine seront utilisés pour paver la surface de l’aire de stockage de la plate-forme de Kamsar. Tous seront déchargés par des excavatrices à godet. Cependant, une fois que le culbuteur double sera mis en service, les wagons seront déchargés de manière continue, ce qui rendra le processus plus rapide et extrêmement efficace. « Ce premier train est le résultat d’un formidable travail d’équipe et nous en sommes très fiers, a déclaré Moussa Fina Mara, responsable de la production minière chez GAC. Le fait que nous ayons pu le faire en toute sécurité et en avance sur le calendrier prévu est de bon augure pour la réussite de notre première expédition maritime de minerai qui aura lieu au cours du second semestre de cette année. Ce succès est le fruit de plusieurs milliers d’heures de planification et d’un travail d’équipe d’une grande efficacité impliquant différentes disciplines allant de l’ingénierie à l’arpentage, du forage à la construction des aires de stockage en passant par la construction et de la mise en service de notre chemin de fer. »

André Henry, Directeur Principal de GAC pour l’interface ferroviaire, a ajouté : « C’est une belle réussite et le fruit d’un travail d’équipe fantastique. Le défi le plus important était de familiariser les travailleurs avec une technologie jamais vue auparavant dans ce pays, notamment un système de freinage de train à la fine pointe de la technologie. De plus, comme il n’y a pas de ‘culture ferroviaire’ en Guinée, nous avons dû former nos nouveaux employés au transport ferroviaire qui est très différent du transport routier. » Guinea Alumina Corporation S.A. (GAC) est une filiale à part entière de la société Emirates Global Aluminium, une des plus grandes sociétés productrices d’aluminium au monde.



EGA appartient à parts égales à Mubadala Investment Company d’Abou Dhabi et à Investment Corporation of Dubai. Elle exploite des alumineries à Dubaï et à Abu Dhabi et a produit 2,6 millions de tonnes d’aluminium en 2017. Grâce à la production d’EGA, les Émirats arabes unis sontle cinquième plus grand pays producteur d’aluminium au monde.