Le président de la CENI et les nouveaux commissaires reçus par le Premier ministre

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement a reçu en audience ce mardi le Président de la Commission Électorale Nationale Indépendante accompagné des 16 nouveaux commissaires.

Il s’agissait pour Me Amadou Salif Kébé, de présenter la toute nouvelle équipe au Premier Ministre, Chef du Gouvernement. Inscrit dans le cadre de leur tournée de concertation auprès des formations politiques, des institutions républicaines et des membres de la société civile, cette rencontre était aussi l’occasion pour Me Amadou Salif Kébé d’exposer un certain nombre de plaidoyer au Premier Ministre Ibrahima Kassory Fofana. Au nombre des thématiques figuraient : la mise en exécution de l’audit du fichier électoral ; l’introduction des technologies dans le processus électoral ; le choix des représentants des partis dans le démembrement de la CENI au niveau préfectoral, sous-préfectoral et communal ; le financement des partis politiques.

Bien qu’elle n’ait pas été abordée par les principaux concernés, la question du financement de la CENI a été soulevée au cours des échanges par le Chef du Gouvernement. Conscient du rôle crucial que joue la CENI dans le maintien de la paix sociale, Dr Ibrahima Kassory Fofana a assuré le soutien et l’accompagnement du Gouvernement dans la mise en œuvre des missions de la CENI. « La paix n’a pas de prix. Tout ce qui peut concourir à cela est une priorité absolue pour le Gouvernement », a déclaré le Chef du Gouvernement.



Très satisfait d’avoir trouvé une écoute attentive auprès du Premier Ministre, le président de la CENI a annoncé une prochaine visite à la Primature d’ici quelques jours. Il s’agira cette fois-ci de faire un compte-rendu des avis recueillis auprès des différents acteurs rencontrés dans le cadre de la préparation du processus électoral.