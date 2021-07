Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, attendu à Conakry

Dans le cadre du renforcement des liens d’amitié et de fraternité existant entre la République de Guinée et la République Démocratique du Congo, Son Excellence Monsieur Félix Tshisekedi, Président Congolais, Président de l’Union Africaine, effectuera à partir du vendredi 16 juillet 2021, une visite de travail et d’amitié à Conakry.

Sont conviées à prendre part au cérémonial d’accueil prévu le vendredi 16 juillet 2021 à 15h00 à l’Aéroport International de Conakry-Gbéssia, les personnalités ci-après :

Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale ;

Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Monsieur le Haut Représentant du Chef de l’Etat;

Monsieur le Président de la Cour Suprême ;

Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle ;

Monsieur le Président de la Cour des Comptes ;

Monsieur le Président de la Haute Autorité de la Communication;

Madame la Présidente du Conseil Economique, Culturel et Social ;

Monsieur le Médiateur de la République ;

Monsieur le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante ;

Monsieur le Secrétaire permanent du cadre de dialogue ;

Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement ;

Mesdames et Messieurs les Ministres Conseillers membres du Cabinet Présidentiel ;

Monsieur le Chef d’Etat-major Général des Armées ;

Monsieur le Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale;

Messieurs les Chefs des Etats-majors des Armées de Terre, de l’Air et de la Marine;

Monsieur le Chef d’Etat-major Particulier de la Présidence ;

Messieurs les Directeurs Généraux de la Police Nationale, de la Douane et des Conservateurs de la Nature ;

Mesdames et Messieurs les Chefs des Missions Diplomatiques et les Représentants des Organisations Internationales ;

Monsieur le Gouverneur de la ville de Conakry.

Conakry, le 15 juillet 2021

Mamady Sinkoun Kaba

Ambassadeur, Directeur du Protocole d’Etat