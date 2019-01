Le procès de Oustaz Taïbou renvoyée au 26 mars 2019

L’affaire du célèbre prédicateur Oustaz Taibou et son épouse Hafssatou Baldé, tous poursuivis pour escroquerie et abus de confiance, a été évoquée, ce mardi par la cour suprême, avant d’être renvoyée au 26 mars prochain pour les répliques et avis aux parties.

Au cours de l’audience du mardi 29 janvier 2019, la défense, représentée par Me Ibrahima Barry a soulevé le retard dans la communication des différentes mémoires par la partie civile à son niveau. Tout en suggérant au juge de renvoyer l’affaire dans deux mois. D’après lui, le temps de prendre connaissance de ces mémoires. Une demande à laquelle, la partie civile s’est opposée, en demandant à son tour au juge de renvoyer l’affaire à deux semaines. Selon, Me Alsény Aissata Diallo, ce renvoi de 2 semaines est acceptable et raisonnable pour que la défense puisse faire connaissance des différentes mémoires communiquées.



Un argument de la partie civile, qui n’a pas été soutenu par le procureur, William Fernandez, qui a rejoint la défense, en demandant au juge de renvoyer l’affaire à deux mois. Après avoir fini d’écouter les différentes parties, le juge Seydou Keita a renvoyé l’affaire pour le 26 mars prochain pour les répliques et avis aux parties. A rappeler que depuis deux ans le couple Oustaz Taibou est impliqué dans une affaire d’escroquerie de 8 milliards de francs dont le créancier est Thierno Nouhou Diallo. En première instance le couple a perdu le procès et a gagné en appel. Et le plaignant (Thierno Nouhou Diallo) s’est pourvu en cassation.