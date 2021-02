Le PUP se dote d’un nouveau siège dans la commune de Dixinn

Les militants et sympathisants du Parti de l’Unité et de Progrès (PUP), au pouvoir entre 1984 et 2008, étaient en liesse samedi 20 février à l’occasion de la cérémonie d’inauguration de leur nouveau siège, au quartier Cameroun dans la commune de Dixinn.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence du chef de file de l’opposition guinéenne l’Honorable Mamadou Sylla, de l’Honorable Babara Fofana représentant de l’UFR et des leaders des partis politiques alliés dont GDE et UDIR.

C’était une opportunité pour les anciens collaborateurs du régime du feu Général Lansana Conté de se retrouver pour prononcer les motions d’encouragement à Fodé Bangoura qu’ils ont affectueusement surnommé ce jour’’ sauveur des acquis de Conté’’.

Dans sa communication, le vice-président du PUP chargé de la ville de Conakry Jean paul Sarr, a donné les caractéristiques de la nouvelle infrastructure bâtie sur une superficie de 600m2 avec une capacité de 1250 personnes. Pour lui le hangar ne manque d’aucune commodité et il est réalisé par des ingénieurs du parti sous la supervision d’une commission interne sur un coût global de 2 milliards 500 millions de GNF.

Prenant la parole, le Président du PUP Fodé Bangoura s’est réjoui de la mobilisation des militants et sympathisants de son parti venus de tout le long du littoral guinéen dont les Bagas de Koba (Boffa), de Boké et ceux des cinq (5) communes de Conakry.

Il a tendu la main à tous les guinéens épris de l’Unité et de Progrès pour adhérer au PUP et préserver ensemble, les acquis du Parti.

Le temps fort de l’inauguration a été la remise des satisfécits à certains vaillants militants convaincus du PUP et d’une chaise de fortune au Président Fodé Bangoura, ‘’symbole de la continuité des idéaux de l’ancien parti au pouvoir’’, dit-on.

Auteur : AGP