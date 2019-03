Le rappeur Nick Conrad condamné

Nick Conrad a été condamné mardi à Paris à une amende de 5.000 euros avec sursis pour son clip ultra-violent « Pendez les Blancs.

Le tribunal correctionnel a jugé l’artiste noir de 35 ans coupable de provocation au crime pour ce clip qui le met notamment en scène enfonçant un revolver dans la bouche d’un blanc, lui tirant dessus ou lui écrasant la tête sur un trottoir. Cette peine est conforme à celle qui avait requise le parquet lors de l’audience, le 9 janvier 2019. « Je suis déçu mais le combat va continuer », « on va faire appel », a réagi le rappeur à l’issue du jugement. En septembre 2018, la diffusion de ce clip sous l’acronyme « PLB » avait enflammé les réseaux sociaux et suscité de nombreuses condamnations au sein du gouvernement et dans la classe politique.

Nick Conrad, rappeur autoproduit, était alors totalement inconnu du grand public. Mais sa vidéo, retirée depuis par YouTube, avait été repérée par des personnes proches de l’extrême droite, qui y ont vu l’expression d’un « racisme anti-blancs », et également relayé par le polémiste Dieudonné. Le parquet avait engagé des poursuites. Nick Conrad – un pseudonyme – avait défendu à l’audience une oeuvre revendicative, certes réaliste mais fictionnelle et truffée de références à des films comme « American History X », qui explore les origines du racisme et de l’extrémisme aux États-Unis.

Il s’agit d’une dénonciation du racisme à travers l’évocation « à l’envers » de l’esclavage, des lynchages subis par les Noirs, avait-il assuré. Il devra payer 1.000 euros de dommages et intérêts à chacune des deux associations parties civiles, la Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme (Licra) et l’Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l’identité française et chrétienne (Agrif).