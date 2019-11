Le rapport de l’ARMP fait la Une des quotidiens sénégalais

Les quotidiens sénégalais parvenus à APA vendredi traitent pour l’essentiel de la publication, hier, du rapport d’audits 2017 de l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP).« Aux marchés des irrégularités », titre Le Quotidien soulignant dans ses colonnes que « Fractionnements, retards dans la publication des plans de passation de marchés, défauts d’inscription des marchés dans le Plan de passation des marchés (Ppm) ainsi que des défaillances dans le dispositif organisationnel et institutionnel, tels sont entre autres les dysfonctionnements décelés encore dans la gestion de la commande publique au cours de l’année 2017 ».

Le même journal renseigne que le Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud), l’Agence pour la promotion des investissements (Apix), la Caisse des dépôts et de consignations (CDC)… sont entre autres les instituions « épinglés » par le régulateur des marchés.

L’Observateur parlant d’« Abus d’autorités » des responsables des institutions précités fait état des « 2 milliards FCfa de dépassement et les états financiers non certifiés de Mountaga Sy (Apix), La délégation générale à solidarité nationale +bouffe+ un milliard FCfa en riz, le marché de mobilier de bureau et l’écart de 120 millions FCfa de Cheikh Oumar Hann et la générosité suspecte de Socé Diop Dione à Mar Thiam de Getran ».

Sous le titre « Ombre et lumières », Enquête informe que « Malgré des avancées, les autorités contractantes continuent de passer la plupart des marchés publics par entente directe et surtout Drp ». Le journal précise que « 139 milliards de francs Cfa (ont été) dépensés par ententes directes et 1 406 milliards par appels d’offres », ajoutant que « les auditeurs (ont vilipendé) la loi de Macky qui exclut la CDC (Caisse des dépôts et de consignations) du code des marchés publics ».

Sud Quotidien préférant mettre l’accent sur les points positifs du rapport signale qu’« Un taux d’absorption des crédits de 98% (a été) enregistré » lors de la passation des marchés publics pour l’exercice 2017.

Sur un tout autre sujet, L’AS revient sur le saccage du tribunal de Louga (nord) lors du procès du maître coranique accusé de pratiques « esclavagistes » sur des enfants talibés et donne la parole au ministre de la Justice, Me Malick Sall, qui déclare que « Les auteurs seront identifiés et punis à la hauteur de leurs actes ».

Le quotidien national Le Soleil consacre sa parution du jour à la célébration, hier, de la Journée nationale de l’élevage et annonce que « Le fonds revolving sera porté à 4,5 milliards FCfa ».

En sport, le quotidien spécialisé Stades revient sur les « buts, records, impact dans le jeu… » de Sadio Mané avec les Reds de Liverpool (D1anglaise) et arbore cette Une : « Mané, une palette technique hors norme ».

Selon le journal, le capitaine des Lions du Sénégal a marqué « 74 buts en 172 matches de Premier League : 44 buts du droit, 20 buts du gauche, 10 de la tête » et qu’il est « Au +Hall of Fame+ de Premier League ».