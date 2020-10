Le REPPRELCI lance une initiative pour lutter contre les fake news pendant la présidentielle en Côte d’Ivoire

Le Réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d’Ivoire (REPPRELCI) mène la lutte contre les infox avec son initiative Ivoirecheck.com, un dispositif de vérification des faits sur la période de la présidentielle d’octobre en Côte d’Ivoire.Déjà lancé pour lutter contre les fake news (fausses informations) pendant la période de la pandémie de Covid-19, le projet s’ouvre pour soutenir l’intégrité de l’information lors de la présidentielle du 31 octobre 2020, rapporte un communiqué transmis, mercredi à APA.

«Les périodes électorales sont souvent sources de tension, mais surtout des moments de désinformation à grande échelle avec la circulation des fausses informations qui représentent un danger pour la cohésion sociale et la paix. C’est la raison pour laquelle, le REPPRELCI a voulu étendre l’initiative Ivoirecheck.com à la présidentielle 2020 », indique Lassina Sermé, le Président du Réseau.

Cette initiative, ajoute-t-il, est un prolongement des activités de l’Observatoire des médias numériques de Côte d’Ivoire (OMENCI), créé par le Réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d’Ivoire (REPPRELCI).

Ivoirecheck.com a la participation de plusieurs médias ivoiriens avec le soutien de partenaires pour lutter contre la désinformation, faire le monitoring des médias, mais aussi et surtout former les ONG, la société civile avec un volet consacré à l’éducation aux médias.

A cet effet, un coordonnateur général a été désigné. Il s’agit du journaliste professionnel Lacinan Ouattara, membre du pôle des experts du REPPRELCI.

Spécialiste des questions de médias et de technologies, il a initié et piloté le projet de fact checking «Les vérificateurs de l’Info » et collabore avec plusieurs organisations internationales dans le cadre de projets de développements éditoriaux.

« Pour la présidentielle d’octobre, c’est un projet de journalisme collaboratif sur la base d’une plateforme commune avec la mutualisation des ressources, des compétences et des méthodes. Cette plateforme sera le premier support de diffusion des informations vérifiées, puis les médias partenaires pourront relayer sur leurs supports pour élargir l’audience de ces contenus et ainsi contribuer à lutter contre les infox », précise Lacinan Ouattara.

Créé en 2006, le REPPRELCI regroupe les acteurs de la presse numérique en Côte d’Ivoire. Cette faîtière des médias numériques ivoiriens s’est donnée pour mission d’organiser, structurer et promouvoir la presse numérique en Côte d’Ivoire.