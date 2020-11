Le Roi Mohammed VI disposé à effectuer une visite officielle en Mauritanie

Le Roi Mohammed VI a fait part de sa disposition à effectuer une visite officielle en Mauritanie et lancé une invitation au chef de l’Etat mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani de visiter le Maroc.Lors d’un appel téléphonique vendredi, les deux chefs d’Etat ont exprimé leur « grande satisfaction du développement rapide que connaît la coopération bilatérale, ainsi que leur grande volonté de la consolider et la hisser à un niveau à même de permettre l’approfondissement de cette coopération entre les deux pays voisins, l’élargissement de ses perspectives et la diversification de ses domaines », indique un communiqué du Cabinet royal.

Cet appel téléphonique a été aussi une occasion lors de laquelle les deux chefs d’Etat ont abordé les derniers développements régionaux.

A cette occasion, le Souverain marocain a « fait part de sa disposition à effectuer une visite officielle a la république islamique de Mauritanie, adressant en même temps une invitation au président à visiter son deuxième pays, le Royaume du Maroc », souligne le communiqué.