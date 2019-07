Le Roi Mohammed VI réaffirme son engagement « sincère » à garder la main tendue en direction de l’Algérie

Le Roi Mohammed VI a réaffirmé son engagement « sincère » à garder la main tendue en direction de l’Algérie fidèles en cela aux liens de fraternité, de religion, de langue et de bon voisinage, qui unissent les deux peuples.« Nous réaffirmons notre engagement sincère à garder la main tendue en direction de nos frères en Algérie, fidèles en cela aux liens de fraternité, de religion, de langue et de bon voisinage, qui unissent depuis toujours nos deux peuples frères », a lancé le Souverain dans son discours à l’occasion du 20ème anniversaire de la fête du Trône.

Il a souligné que la dernière illustration en date de cette proximité entre les deux peuples remonte à la Coupe d’Afrique des Nations, organisée récemment en Égypte, au cours de laquelle « le Roi et le peuple du Maroc, dans un élan spontané et sincère, ont témoigné leur sympathie et leur soutien enthousiastes à la sélection algérienne ».

« Ils se sont joints au peuple algérien pour partager sa fierté, à la suite du sacre mérité lors de cette compétition, car, cette victoire, ils l’ont ressentie comme étant aussi la leur », s’est-il réjoui.

Pour lui, cette foi profonde dans la communauté de destin, sous-tendue par une histoire et une civilisation communes, « nous incite à œuvrer, avec espoir et optimisme, à la réalisation des aspirations à l’unité, à la complémentarité et à l’intégration, portée par nos peuples maghrébins frères ».

Pour rappel, les frontières entre le Maroc et l’Algérie sont fermées depuis 1994 suite à un attentat perpétré à Marrakech. Rabat a, à maintes reprises, demandé la réouverture des frontières, mais Alger tourne le dos sur ce sujet évoquant des considérations sécuritaires.