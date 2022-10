Le Rwanda et le Mozambique signent un accord d’exemption de visa

Munis de passeports ordinaires, les citoyens des deux États peuvent désormais librement entrer dans l’un ou l’autre pays.Le Rwanda et le Mozambique ont conclu, hier jeudi, un accord d’exemption de visa pour les détenteurs de passeports ordinaires. Le document a été signé lors de la visite au Rwanda de la ministre mozambicaine de l’Intérieur, Arsenia Massingue.

D’après un communiqué de Kigali, cet accord vise à encourager la libre circulation des personnes et des biens, mais aussi à renforcer la coopération entre les deux pays à travers entre autres des services aériens plus performants et fiables.

Sur le plan sécuritaire, le Rwanda aide le Mozambique dans sa lutte contre les Shebab dans la province de Cabo Delgado (Nord) en y déployant, depuis juillet 2021, 2000 soldats agissant dans la force opérationnelle de la Communauté de développement de l’Afrique australe (Sadc).

Avec le soutien de la force régionale, des territoires d’une importance stratégique et des bases rebelles ont été reconquis au cours des derniers mois. En juillet 2018, le Rwanda et le Mozambique avaient signé cinq accords bilatéraux pour renforcer leur partenariat notamment dans les domaines de la science, des technologies, de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Une Commission permanente conjointe a ainsi vu le jour avec pour objectif principal de superviser l’application des textes.