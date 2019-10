Le Rwanda invité à la réunion de la Francophonie à Monaco

Le Rwanda a été invité à la 36e Conférence ministérielle de la Francophonie qui a débuté mercredi à Monaco, en France, marquant un énième signe d’un dégel dans les relations entre Kigali et Paris.La réunion de la Francophonie se tient pour la première fois à Monaco.

Il réunit, pendant deux jours, les ministres responsables de la Francophonie de 88 États et gouvernements de la Francophonie.

Lors du sommet, les participants et le sommet ministériel stratégique discuteront des aspects clés conformément au mandat de l’organisation, notamment la promotion de la paix, de la démocratie et des droits de l’homme et le soutien à l’éducation, la formation, l’enseignement supérieur et la recherche scientifique entre les pays membres.

L’organisation a été créée en 1970 pour promouvoir la langue française, la paix et le développement durable avec le Rwanda comme membre fondateur.

Les 84 États membres et observateurs de la Francophonie représentent plus du tiers des membres de l’ONU et représentent une population de plus de 900 millions de personnes, dont 274 millions de francophones.

En octobre 2018, l’ancienne ministre rwandaise des Affaires étrangères Louise Mushikiwabo a été élue à l’unanimité secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) lors du sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’organisation qui s’est tenu à Erevan, la capitale arménienne.