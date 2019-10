Le Rwanda va abriter le premier forum sur les drones en Afrique

Le Rwanda a été choisi pour accueillir du 5 au 20 février 2020 le Forum sur les drones en Afrique et une série des compétitions de vols, a révélé lundi une source officielle à Kigali.Selon les autorités rwandaises le forum va présenter les dernières technologies en matière de drones, réunir des experts et des régulateurs lors d’un symposium, et mettre au défi les plus grandes entreprises de drones de participer à des compétitions de vols comportant des éléments réels.

Le Rwanda a été choisi comme pays hôte parce qu’il est actuellement l’un des seuls pays à avoir mis en place une politique qui autorise les types d’applications démontrées lors de la compétition.

En outre, le pays connaît déjà un succès en matière d’utilisation de drones puisque la société Zipline, qui fournit des produits médicaux à l’aide de drones, effectue des livraisons quotidiennes dans des dizaines d’hôpitaux et d’établissements de santé à Kigali et ses environs.

Zipline, qui a récemment atteint une valeur d’un milliard de dollars, compte parmi les services de drones les plus éprouvés au monde.

Selon les organisateurs du forum, les entreprises à la pointe de la technologie des drones devraient être invitées à participer à la compétition de vol.

Au cours de la rencontre, le Forum économique mondial examinera avec les régulateurs, les moyens de créer des politiques permettant une utilisation sûre de la technologie des drones dans leurs pays respectifs, a précisé la même source.

Les experts sont convaincus que la technologie des drones a la capacité de transformer les infrastructures en créant des modèles de transport peu coûteux, rapides et futuristes, pour desservir les endroits situés dans des zones difficiles, où d’autres moyens de transport ne peuvent pas atteindre, ainsi que les zones rurales et isolées, ont indiqué les organisateurs.

Selon les experts, les résultats attendus sont, entre autres, un accès aux biens, aux produits et aux services, au bénéfice des résidents et des industries de la région.