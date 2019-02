Le secteur de la santé s’ouvre au public à travers une exposition à Abidjan

Une «grande semaine de la santé» dénommé «Africa santé expo» débutera, jeudi, dans la capitale économique ivoirienne à l’initiative des professionnels de la santé avec comme pays invité d’honneur, la Tunisie.«Nous allons permettre au public de mieux rentrer dans un monde inconnu », a expliqué au lancement, Dr Linda Kaboré, Commissaire général de ce salon.

Selon elle, cette 2ème édition du salon n’est « pas seulement une rencontre de professionnels de la santé, elle est ouverte au grand public». Poursuivant, Dr Linda Kaboré a annoncé que ce salon prendra fin avec un «diner de clôture en faveur du cancer infantile à l’unité d’oncologie du CHU de Treichville».

La question du financement de la santé sera un axe majeur de ces assises. « Nous allons aborder la question du financement .On ne peut pas parler d’amélioration du système de santé sans parler de financement », a soutenu Malick Bakayoko, l’un des initiateurs de l’exposition.

Des activités de dépistage du cancer, de l’hypertension et de l’orl seront également au menu de cette rencontre.

Africa santé expo, est une rencontre pharmaceutique et médicale qui vise à améliorer les systèmes de santé pour le bien-être de des populations. Ce salon est meublé par plusieurs symposiums et rencontres scientifiques comme Sympopharma (dédié à la Pharmacie), Sympoindus (dédié à l’Industrie Pharmaceutique), Botanica (un parcours botanique et éducatif).