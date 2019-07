Le Sénégal à la Can 2019 : une symphonie au goût d’inachevé

Le Sénégal, dix-sept ans après la finale qu’il a disputée en 2002 (revers contre le Cameroun 0-0, TAB 3-2), s’est encore cassé les dents à ce stade de la compétition. Sonnés par un but de l’avant-centre algérien Baghdad Bounedjah (2ème mn) sur un coup du sort, les Lions n’ont pas su renverser la vapeur au grand dam de tout un peuple.Il s’en est fallu de peu pour que la quinzième participation du Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations (Can) soit celle du couronnement. Les Lions se sont hissés, non sans anicroches, en finale. Mais une fois de plus, ils n’ont pas réussi l’essentiel : gagner. Les supporters de l’équipe nationale devront encore prendre leur mal en patience pour découvrir l’ivresse d’un sacre continental.

Pour autant, l’accueil populaire réservé aux représentants du Sénégal au lendemain du désenchantement en dit long sur leur parcours. En effet, les Lions sont tombés les armes à la main face à des Fennecs (Renard des sables) rusés.

« C’est une grande performance. Il ne nous a pas manqué grand-chose. Nous avons pris un but précoce sur une frappe contrée. Nous avons eu le contrôle du ballon mais c’était stérile. Cela est dû en partie à l’arbitre central (le Camerounais Alioum Alioum) qui n’a pas sorti très tôt les cartons pour sanctionner les multiples fautes algériennes », a analysé l’ancien sélectionneur national Amara Traoré.

Les Fennecs, pour repousser les offensives des Lions, ont joué contre-nature en se recroquevillant dans leur moitié de terrain. Au plan statistique, le Sénégal a dominé avec 59 % de possession de balle, 12 tirs tentés dont 7 cadrés et 6 corners obtenus. Comme lors du premier duel en phase de groupes, les Algériens ont systématiquement commis des fautes (32 au total), parfois d’antijeu, afin de garder à tout prix leur cage inviolée.

« Nous n’avons pas eu la chance du champion notamment sur certains faits de jeu comme le pénalty refusé (faute de main d’Adlène Guedioura dans la surface de réparation sur un centre d’Ismaïla Sarr). Toutefois, il n’y avait pas de consistance dans le jeu des Lions. Le Sénégal n’a jamais joué à 90 % de son potentiel. S’il avait élevé son niveau de jeu, il aurait facilement été champion d’Afrique », a soutenu Salif Diallo de l’Agence de Presse Sénégalaise (APS, publique).

Au pays des Pharaons, le Sénégal a disputé sept rencontres, en a gagné six et perdu deux. Les Lions ont fait sauter le verrou adverse à huit reprises et ramassé deux fois le cuir au fond de leurs filets. In fine, le Sénégal a placé cinq joueurs dans l’équipe type du tournoi dévoilée par la Confédération africaine de football (Caf). Il s’agit de Kalidou Koulibaly (défenseur central), de Youssouf Sabaly (latéral gauche), de Lamine Gassama (latéral droit), d’Idrissa Gana Guèye (milieu défensif) et de Sadio Mané (attaquant).

De l’avis de M. Diallo, l’échec du Sénégal en finale est avant tout celui de ses attaquants de pointe. « Ils n’ont pas réellement pesé sur le jeu. Aucun d’entre eux n’a marqué. Je pense qu’Aliou Cissé s’est trompé sur le choix des attaquants de pointe. J’ai regretté l’absence d’Habib Diallo (24 ans) du FC Metz, deuxième meilleur buteur de la Ligue 2 française (26 buts en 37 matchs) », a-t-il décortiqué.

Au plan comptable, s’il a reconnu que « Cissé a fait progresser l’équipe », ce journaliste sportif, qui a couvert en Egypte sa neuvième Can, a dit être resté sur sa faim. « On peut nourrir des regrets. Pendant toute la compétition, le Sénégal n’a pas correctement maîtrisé son sujet. Les Lions n’ont pas développé un beau jeu comme a su le faire l’Algérie. Pourtant, le coach est à la tête de l’équipe depuis quatre ans », a fait remarquer Salif Diallo.

Poursuivant, il a pointé du doigt les carences de la sélection sur les coups de pied arrêtés, une arme redoutable dans le foot moderne. « Le Sénégal n’a marqué aucun but sur coups francs ou corners. Pis, sous Aliou Cissé, les Lions n’ont inscrit que 3 buts dans cet exercice (2 à la Can 2017 et 1 en Eliminatoires du Mondial 2018). Il y a donc une faiblesse sur ce plan même si nous avons 5 à 6 joueurs qui culminent à plus de 1m90 », a-t-il souligné.

Durant tout le tournoi, les Lions ont écopé de 12 cartons jaunes, soit une moyenne de 1,7 carton par match. Mais l’avertissement de Kalidou Koulibaly, en demi-finale contre la Tunisie (1-0), a été lourd de conséquences puisqu’il a privé l’entraîneur de la pièce centrale de son dispositif défensif.

Le Sénégal s’est adjugé le « prix fair play » de la Caf là où Krépin Diatta, qui découvrait le plus grand évènement sportif du continent, a été sacré meilleur jeune. Très attendu après son triomphe en Ligue européenne des Champions, Sadio Mané avec ses 3 pions, n’a pas du tout survolé la compétition. L’attaquant de Liverpool (Premier League anglaise) s’est même montré très fébrile dans l’exécution des penalties avec deux ratés en trois tentatives.

« Jusqu’à présent, Sadio Mané n’a pas effectué un match référence en sélection. Il a eu certes des éclairs durant la Can mais je m’attendais à ce qu’il porte véritablement l’équipe nationale », a commenté le reporter de l’APS.

Tout compte fait, Amara Traoré, actuel président de la Linguère de Saint-Louis (Ligue 2 sénégalaise) s’est montré optimiste. « L’avenir de cette équipe sera radieux. La Can 2021 et la Coupe du monde 2022 arrivent très vite. Le prochain objectif, c’est la coupe. Maintenant, il faut faire une évaluation froide de la campagne pour voir comment optimiser la performance des Lions », a préconisé l’ancien international (1986-2002).

Les Éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2021, que va accueillir le Cameroun, se dérouleront entre octobre 2019 et novembre 2020. Le Sénégal est logé dans la poule I en compagnie du Congo, de la Guinée Bissau et de l’Eswatini (ex Swaziland).