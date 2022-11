Le Sénégal célèbre la qualification des Lions en 8ème du Mondial

Les quotidiens sénégalais, parvenus ce mercredi à APA, titrent essentiellement sur la qualification de l’équipe nationale au second tour du mondial Qatar 2022.« Grandiose ! », s’exclame Sud Quotidien qui souligne que « tout est bien qui finit bien ». « Malgré une défaite d’entrée, les « Lions » ont enchaîné deux victoires pour valider leur ticket des 8es de finale », écrit le journal.

« Les Lions en 1/8 e, 20 ans après ! », titre Le Témoin. « Dans un match intense, les +Lions de la Teranga+ ont dominé les Equatoriens (2-1) et retrouvent les huitièmes de finale comme en 2002. Ce, dans l’ambiance surchauffée du Khalifa International Stadium où les hommes d’Aliou Cissé ont tout donné pour marcher sur les traces de leurs glorieux aînés, vingt ans après l’épopée asiatique des protégés de Bruno Metsu.

Et deux ans jour pour jour après la disparition de Pape Bouba Diop, héros de la Coupe du monde 2002 que les Lions avaient achevé en atteignant les quarts de finale », relatent nos confrères.

Cela pousse EnQuête à arborer cette Une : « Des Lions de légende ». C’est tout simplement un « pari réussi » pour Aliou Cissé et ses poulains, estime Libération là où le quotidien spécialisé Stades fait état du « succès retentissant des Lions » car « le Sénégal a ouvert à l’Afrique les portes des 8èmes de finale de la 22ème édition de la Coupe du monde ».

De son côté Bés bi narre la « belle histoire » derrière cette qualification et donne la parole au sélectionneur national qui déclare : « On dédie cette victoire à Bouba Diop, Metsu et Sadio Mané ».

« Héroïques ! », barre à sa Une le quotidien national Le Soleil avant de reprendre cette déclaration du président de la République Macky Sall : « Quel match ! Quels joueurs ! Vous avez rendu hommage, en ce jour mémorable, à l’illustre Pape Bouba Diop. Allez toucher maintenant les étoiles ! ».

En 8ème de finale, les protégés d’Aliou Cissé affrontent dimanche l’Angleterre qui a fini première de sa poule. Cela fait dire au journal Le Quotidien que c’est « l’heure du Brexit ». Lors de cette confrontation, il s’agira de « montrer que nous sommes champions d’Afrique », affirme dans les colonnes du journal le capitaine Kalidou Koulibaly.

Moins euphorique, Tribune soutient que « la mission (des Lions est) à moitié remplie » puisque l’objectif est d’aller le plus loin possible dans cette compétition et cela passera d’abord par une victoire face à l’Angleterre.

« Quoi de plus normal que de voir le Sénégal se qualifier en huitième de finale de la Coupe du monde Qatar 2022. Attendus à ce niveau de la compétition, les champions d’Afrique en titre ont rétabli la hiérarchie de la poule A en battant l’Équateur (2-1), hier mardi, pour le compte de la troisième journée de la phase de groupe et chipent la deuxième place qualificative pour les huitièmes de finale. L’Équateur, qui s’était permis de jouer les trouble-fêtes à l’issue des deux premières journées, a été ramené à la raison. Et à la maison », commente L’Observateur.