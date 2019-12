Le Sénégal lève 200 milliards FCFA sur le marché de l’UMOA

Le gouvernement du Sénégal à travers son trésor public, a levé avec succès vendredi auprès des investisseurs opérant sur le marché financier de l’Union monétaire ouest africaine (UMOA) un montant de 200 milliards FCFA (environ 340 millions de dollars), à l’issue de son émission simultanée d’obligations assimilables du trésor (OAT) à 36 mois, 60 mois et 84 ans, a appris APA auprès de l’agence UMOA-Titres basée à Dakar.Pour sa quatrième opération d’adjudication d’OAT depuis le mois de juin 2019, le trésor sollicitait auprès des investisseurs 200 milliards de FCFA. Le lancement de l’émission d’OAT intervient dans un contexte assez difficile pour le gouvernement sénégalais avec plusieurs chantiers en arrêt, une hausse du prix de l’électricité, des arriérés de paiement de la dette intérieure, sans compter le réchauffement du front social avec les revendications salariales des fonctionnaires des secteurs de l’éducation et de la santé.

A l’issue de l’opération, l’agence UMOA-Titres a répertorié un montant de soumissions globales des investisseurs de 385,506 milliards de FCFA, soit un taux de couverture du montant mis en adjudication de 192,75%.

Sur le montant des soumissions, le trésor public a retenu 200 milliards de FCFA et rejeté les 185,506 milliards de FCFA restants. Ce qui donne un taux d’absorption de 51,88%.

Le prix moyen pondéré, le prix marginal ainsi que le rendement moyen pondéré varient en fonction de la maturité de l’OAT.

C’est ainsi que pour les OAT à 3 ans, les prix se situent respectivement à 1000, 9925 et 5,81%. En revanche, pour les OAT à 5 ans, ils s’établissent respectivement à 9985, 9865 et 6,03%. Quant aux OAT à 7ans, ils s’établissent à 9900, 9800 et 6,33%.

L’émetteur s’est engagé auprès des investisseurs à rembourser en totalité les OAT à 36 mois le premier jour ouvrable suivant la date d’échéance fixée au 9 décembre 2022. Par contre, le paiement des intérêts se fera à un taux de 5,85% dès la première année.

Pour ce qui est des OAT à 60 mois, leur remboursement se fera aussi le premier jour ouvrable suivant la date d’échéance fixée au 9 décembre 2024. Le paiement des intérêts s’effectuera annuellement dès la première année au taux de 6%.

Quant aux OAT à 84 mois, leur remboursement sera également le premier jour ouvrable suivant la date d’échéance fixée au 9 décembre 2026. Le paiement des intérêts au taux de 6,15% l’an se fera dès la première année.