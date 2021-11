Le Sénégal lève 55 milliards F CFA sur le marché financier régional

L’opération financière est une émission par adjudication d’obligations assimilables du Trésor portant sur une maturité de trois ans.L’Etat du Sénégal, à travers la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor, a collaboré le 5 novembre dernier avec l’Agence Umoa-Titres et la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bceao) pour obtenir ces fonds devant participer à « la couverture des besoins de financement de l’année 2021 », annonce un communiqué du ministère des Finances et du Budget reçu lundi à APA.

Les soumissions reçues s’élèvent à 135,1 milliards F CFA, soit un taux de couverture de 270 %. Au final, le Sénégal a retenu 55 milliards F CFA avec un rendement moyen pondéré de 3,59 %. C’est le « meilleur taux jusqu’ici réalisé sur le marché régional des titres publics de l’Umoa (Union monétaire ouest africaine) pour la maturité de trois ans », précise le document.

Le ministère des Finances et du Budget indique que ce pourcentage est « en baisse de 1,82 % par rapport au taux moyen pondéré de 5,41 % enregistré lors de la précédente intervention de maturité similaire réalisée le 26 février 2021 ».

Cela tient au fait, ajoute-t-il, que les investisseurs ont surenchéri avec une surcote sur le prix pour être retenus avec des rendements inférieurs à celui (5 %) proposé par l’émetteur. « Toutes les souscriptions retenues ou non ont été faites sans décote du prix », signale le communiqué.

En outre, le ministère des Finances et du Budget explique cette évolution baissière par les efforts de repositionnement de la courbe des taux accomplis par la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor.

Des actions qui font suite à la notation financière en monnaie locale établie par Bloomfield (note A-, c’est-à-dire risque faible) à long terme avec une perspective stable, et note A2 à court terme avec une perspective stable.

Tout compte fait, se réjouit le ministère des Finances et du Budget, ces résultats traduisent la confiance renouvelée des investisseurs dans la qualité de la signature de l’Etat du Sénégal qui continue à se positionner comme émetteur de référence sur le marché régional des titres publics de l’Umoa.