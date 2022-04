Le Sénégal signe quatre accords de financement avec la BM

La Banque mondiale a débloqué une enveloppe de 272 milliards FCFA pour financer divers projets de développement au Sénégal.Les quatre accords ont été conclus mardi 12 avril entre Nathan Belete, directeur des opérations de la BM au Sénégal et Abdoulaye Daouda Diallo, ministre sénégalais des Finances et du Budget. Ces contrats couvrent plusieurs secteurs et visent principalement l’électricité, l’éducation, l’agriculture et le désenclavement du sud du pays où les opérations de l’armée contre la rébellion ont repris ces derniers jours.

Ainsi, le Projet d’amélioration des performances du système Éducatif (Papse), le Projet d’amélioration de l’accès à l’électricité au Sénégal (Padaes), le Projet de développement économique de la Casamance (Pdec) et le Programme d’amélioration de la connectivité dans les zones de production agricole du nord et du centre du Sénégal (Pcza) vont bénéficier du soutien de la Banque mondiale.

Selon le ministre, le premier accord va absorber plus de 30% du financement, soit 82,5 milliards, et vise à accroître l’accès aux services d’électricité pour les ménages, les entreprises et les installations publiques essentielles au Sénégal.

Le deuxième accord, financé à hauteur de 110 milliards FCFA, soit près de 40%, va améliorer la connectivité routière dans les principales zones agricoles du centre et du nord du pays. Le centre du pays est connu pour la culture de l’arachide alors que dans le nord, bordé par le fleuve, les populations ont la possibilité de cultiver en dehors de l’hivernage.

Le troisième point du contrat avec l’institution de Bretton Woods est lié à un projet d’amélioration du système éducatif pour près de 55 milliards FCFA. Quant au dernier aspect, financement pour près de 25 milliards, il vise à renforcer la cohésion sociale et la résilience des communautés en Casamance (sud).