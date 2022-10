Le Sénégalais Babacar Diagne élu vice-président du Refram

Le président du Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) du Sénégal secondera le Français Roch Olivier Maistre à la tête du Réseau francophone des régulateurs de médias (Refram) pour deux ans.Babacar Diagne est le nouveau vice-président du Réseau francophone des régulateurs de médias (Refram). Le Président du Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) du Sénégal a été élu à l’occasion de la 7e Conférence des présidents des autorités membres du Refram qui s’est tenu les 6 et 7 octobre au siège de l’Unesco à Paris.

M. Diagne, également président de la plateforme des régulateurs de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) et de la Guinée secondera le président nouvellement élu du Refram, le Français Roch Olivier Maistre, président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom).

Le Refram, créé en 2007, comprend 30 membres d’Europe, d’Afrique, et d’Amérique du Nord.