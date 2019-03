Le sous-secrétaire d’Etat aux Affaires africaines attendu en RDC le 13 mars

Le secrétaire d’Etat adjoint américain aux affaires africaines, Tibor Nagy Jr, séjournera en RD Congo du 13 au 15 mars, dans le cadre d’une tournée qui le conduira, du 04 au 22 mars également en Belgique, au Cameroun, en France, au Rwanda et en Ouganda, rapporte un communiqué du département d’Etat américain relayé par les médias vendredi à Kinshasa.Le renforcement de la stabilité régionale, la promotion d’une bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, le renforcement des liens commerciaux et le soutien à la réponse à l’épidémie d’Ebola dans l’est de la RDC seront notamment au menu de ses entretiens aussi bien avec les ONG, la société civile et que le nouveau chef de l’Etat, fait-on savoir de même source.

Cette nouvelle visite d’un officiel américain en RD Congo intervient après la rencontre, le vendredi 22 février dernier, entre le nouveau chef de l’Etat congolais avec Peter Phan, envoyé spécial des États-Unis pour la région des Grands Lacs africains.

Ce même vendredi 22 février, le département d’Etat américain annonçait des sanctions spécifiques contre la direction de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), mais aussi contre le président de l’Assemble nationale et contre le président de la Cour constitutionnelle.

Le gouvernement américain accusait ces personnes de s’être enrichies par la corruption ou d’avoir dirigé ou supervisé des actes de violence à l’encontre de personnes qui exerçaient leur droit de réunion pacifique et leur liberté d’expression.

Ancien ambassadeur des Etats-Unis en Guinée (1996-1999) puis en Ethiopie (1999-2002), Tibor Nagy Jr qui a également vécu dans de nombreux autres pays africains en qualité d’agent des services extérieurs de son pays est devenu sous-secrétaire d’Etat aux affaires africaines depuis le 23 juillet 2018.