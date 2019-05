Le Tchad reste éligible aux avantages de l’AGOA en 2019 (officiel)

Le Tchad reste éligible aux avantages de l’AGOA pour l’année 2019, a annoncé, samedi, le ministère de la Justice dans un communiqué dont APA a obtenu copie.« Dans le cadre de la promotion du commerce et des investissements entre les Etats-Unis d’Amérique et les pays d’Afrique sub-sahariens, le Gouvernement américain vient de déterminer que le Tchad reste éligible aux avantages de l’AGOA au cours de l’année 2019 », a notamment relevé le ministère de la Justice dans son communiqué.

Le document mentionne que lors de l’examen de l’admissibilité du Tchad à l’AGOA de cette année, le gouvernement américain a pris note « des progrès constants accomplis dans la promotion dune économie de marché grâce à l’amélioration de l’enregistrement des entreprises qui est facilitée par l’agence National pour l’investissement et les Exportations (ANIE) ».

Selon notre source, le gouvernement américain apprécie les efforts du Tchad dans la lutte contre la traite des personnes, notamment « l’ordonnance interdisant la traite des personnes qui aligne les sanctions aux trafiquants d’enfants sur les normes internationales, criminalisant toutes les formes de travail forcé et de traite à des fins sexuelles, en mettant en œuvre une procédure d’identification et de renvoi des victimes de traite des personnes mais aussi et surtout la création dune Commission Nationale de Lutte contre la Traite ».

Le communiqué conclut, toutefois, que le gouvernement américain recommande au Tchad de redoubler d’efforts dans le respect des droits humains en général et sur la traite des personnes en particulier.