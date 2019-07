Le Trésor camerounais récolte 1 milliard FCfa dans la lutte contre la fraude

L’opération dénommée « Halte au commerce illicite (Halcomi) » a permis au Trésor public camerounais, au 1er semestre 2019, de recouvrer 900,812 millions FCFA au titre des amendes infligées aux importateurs frauduleux, a appris APA lundi auprès des services compétents de la direction générale des Douanes (DGD).Les activités de surveillance, initiées depuis 2016, ont ainsi permis de saisir des milliers de produits de contrebande destinés à la commercialisation à travers le pays.

Les régions les plus impactées par le fléau sont, par ordre d’importance, le Centre, le Sud et l’Est qui constituent l’une des 3 zones de délimitation des opérations, la capitale, Yaoundé, étant de plus en plus considérée comme une plaque tournante.

Malgré ce résultat fort louable, la DGD déplore, dans son déploiement pour le compte de Halcomi, la carence de moyens logistiques et de surveillance, toute chose qui empêche l’éradication de la contrebande et de la fraude commerciale dans le pays.

Selon des données récentes du Groupement inter-patronal du Cameroun (Gicam), la contrebande, mais aussi la contrefaçon, font perdre aux entreprises et à l’État environ 200 milliards FCfa chaque année.