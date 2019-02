Le vice-président de la BM pour l’Afrique en visite de travail en RCA

Le vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique, Hafez Ghanem entame, ce jeudi, une visite de travail de 48h en Centrafrique pour apprécier les résultats du partenariat avec le pays et lancer d’autres projets que cette institution financière met en œuvre en RCA.Selon la Banque Mondiale qui donne l’information, Hafez Ghanem échangera avec les plus hautes autorités de la RCA, ses partenaires au développement et les acteurs de la société civile sur les nouvelles orientations que ces derniers souhaitent apporter à la coopération avec la Banque Mondiale.

L’institution financière accompagne le gouvernement centrafricain dans la mise en œuvre de son plan de relèvement et de consolidation de la paix (RCPCA) 2017-2021, à travers 12 projets de stabilisation, de développement et un programme de réformes économiques.

Le vice-président de la Banque Mondiale sera avec le Président de la République Faustin Archange Touadera à Paoua une ville du nord-ouest de la RCA pour lancer des projets financer par cette institution dans le domaine de la santé, l’éducation et la protection sociale

Le portefeuille des projets financés par la BM en RCA est estimé à 520 millions de dollars.