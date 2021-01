Le vice-président malien, Assimi Goita en visite de travail à Conakry

Le vice-président de la transition malienne, Assimi Goita est arrivé jeudi soir dans la capitale guinéenne. Le colonel Assimi Koita dit être venu à Conakry sur invitation du président de la République, Alpha Condé.

En l’absence du président Alpha Condé, c’est le ministre d’Etat chargé des Affaires présidentielles, Dr Mohamed Diané, qui a accueilli l’hôte de marque du locataire de Sékhoutouréyah à l’aéroport international de Conakry.

‘’Je suis là dans le cadre d’une visite de travail sur invitation du président Alpha Condé. D’abord, je tiens à transmettre les salutations de Son Excellence Monsieur Bah N’Daw à son frère le Professeur Alpha Condé pour le remercier de son engagement personnel pour la sortie de crise au Mali’’, a-t-il confié à nos confrères de la télévision nationale.

Ensuite, a-t-il précisé, ‘’il s’agit d’échanger avec lui notamment sur les questions d’ordre sécuritaire. C’est la raison de ma visite en Guinée’’.

‘’La Guinée et le Mali sont deux pays frères. Et nous allons toujours vivre ensemble sur le plan social et économique’’, a assuré le colonel Assimi Goita.

Le numéro 2 de la transition malienne se dit heureux de séjourner dans la capitale guinéenne, précisant au passage qu’il a des camarades de promotion en Guinée. ‘’Et la Guinée et le Mali, c’est la même population, la même société’’, a-t-il conclu.