Le Voile de la Maiée : les jets d’eau calment les douleurs musculaires

Le site convivial et envoûtant, attirait des milliers de visiteurs à l’époque. Au jour d’aujourd’hui, le Voile de la Mariée se trouve dans un piteux état et si rien n’est fait, il risque de disparaître au fil du temps.

Situé dans le district de Sèguèya à 8 kilomètres de la commune urbaine de Kindia. On s’y rend par une route serpentée qui dévale le flanc des collines. Sa position géographique lui offre un accès très facile. Niché dans un cadre luxuriant et pittoresque, ce site offre un séjour sensationnel aux touristes. On y découvre le naturel et l’exubérance de son environnement qui vous donnent la joie et le plaisir de la campagne. Des chants d’oiseaux, le bruit de l’eau qui chute de la colline, et le clapotis de l’eau sur les rochers, le tout est harmonisé dans un concert symphonique. Le Voile de la Mariée est extraordinaire, cette avalanche d’eau sensationnelle affiche ses charmes auxquels l’on ne peut résister. Les excursionnistes, les hommes d’affaires découvrent un paysage de rêve et un décor envoûtant qu’ils garderont longtemps en mémoire. Ce site, aujourd’hui, touristique était un domaine des eaux et forêts, du temps de la colonisation. Au départ, il ne s’appelait pas Voile de la Mariée, il servait de pépinière pour des plantes forestières. Un botaniste français y a séjourné, c’est lui qui a eu à développer sur ce site des essences forestières exotiques. Cet endroit était réputé pour son microclimat et pour la densité de sa flore. L’attrait qu’il inflige sur les visiteurs et la beauté de son cadre ont prévalu à son transfert au Tourisme. De pépinière, il deviendra site touristique avec l’appellation ‘’ Voile de la Mariée’’.

L’eau qui descend de cette hauteur forme une chute qui donne une espèce de voile qui ressemble étrangement à celui d’une mariée. Et au réceptacle on trouve un bassin à l’aspect d’une piscine naturelle. Cet endroit est agréable à vivre, il est relaxant, apaisant, divertissant et ses jets d’eau calment les douleurs musculaires. Dieu seul sait le nombre de visiteurs nationaux et étrangers qui ont eu à passer des moments heureux de détente en ces lieux.

Le site victime de menace

Malgré tous les atouts de ce site, il est sous la menace quotidienne des prédateurs. Ses alentours sont déboisés ce qui prouve que le lieu ne jouit d’aucune protection. Les investissements du temps de la première République ont subi l’impact des effets climatiques. La forêt de teck a disparu et les cases qui, jadis, permettaient aux visiteurs d’avoir où passer la nuit, sont dans un piteux état. Ce cadre jadis naturel sera transfiguré à la suite d’un contrat de rénovation, d’extension et de gestion du Voile de la Mariée entre le Ministère du Tourisme, Hôtellerie Artisanat et Futurelec Holding de Mamadou Sylla en 2003. Les travaux ne seront pas exécutés et la gestion ne donnera rien car, le personnel qui assurait la sécurité des lieux tirait le diable par la queue.

Démission des autorités

Le Voile de la Mariée se trouve, aujourd’hui, dans un état de péril. L’ensablement du lit de la réserve d’eau de la chute est visible. Si les autorités ne font rien, ce beau site touristique, ce milieu naturel qui attire tout le monde perdra son cadre enchanteur. Et ce sera un gâchis pour le pays car, une cascade d’une telle beauté, sans ses atouts de séduction, est inimaginable. Cette source intarissable de bienfaits et de vertus est connue des villageois pour ses dons de guérison. Selon les légendes, le Voile de la Mariée aurait un puissant pouvoir de guérison de certaines pathologies tropicales. Tout cela était dans les attraits de ce merveilleux don de la nature. La faune et la flore du site ont pris un sérieux coup dû à l’action nocive de l’homme sur son environnement.

Le voile de la mariée, restauré, sera un véritable atout touristique pour la guinée car, l’endroit attire et séduit tout visiteur. Ainsi, sa mise en valeur permettrait de mettre en exergue les immenses potentialités artisanales de Kindia, notamment la teinture, la sculpture et l’art culinaire. Il sera une importante source de recette de devises et une vitrine d’exposition des objets d’art. Ses paysages de rêve et son décor envoûtant vous laisseront sans voix. Très esthétique, il fait la fierté de la Guinée et fait l’objet de contemplation, de distraction et d’émerveillement de tous ceux qui ont fait le choix de l’admirer !