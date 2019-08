Le volume de trafic commercial dans les aéroports marocains estimé à plus de 2,3 millions de passagers en juillet 2019

Le volume de trafic commercial dans les aéroports marocains a enregistré, en juillet 2019, de 2.394.773 passagers, en forte hausse de 14,24% par rapport à la même période de l’année 2018, précise l’Office national des aéroports (ONDA).Selon un communiqué de l’ONDA, l’aéroport Mohammed V a accueilli plus de 45,11% du trafic passagers global, soit 1.080.399 passagers en juillet 2019, en évolution de 9,72% par rapport à la même période de l’année précédente.

De même, la majorité des aéroports du Royaume ont enregistré des taux d’évolution importants, à l’image de Marrakech-Menara qui a progressé de 30,58% (490.630 passagers), de Fes-Saiss avec 11,53% (125.958 passagers), de Tanger avec 20,51% (139.084 passagers) et de Rabat-Salé avec +13,08% (99.496 passagers) alors que ceux d’Ouarzazate et d’Errachidia ont affiché des bonds respectifs de 85,66% à 11.171 passagers et 65,10% à 3.761 passagers.

Pour sa part, le trafic domestique a enregistré une croissance soutenue de 32,55% et le trafic international a augmenté de 12,21%, selon la même source, relevant que le marché de l’Europe reste en tête des progressions avec un taux d’évolution +12,16%, représentant ainsi 76% environ du trafic commercial.

Le marché du Moyen et Extrême Orient, qui représente une part de 8,27%, et celui de l’Afrique (part de 7,15%) ont atteint des taux de progression importants, respectivement de +15,69% et 9,87%.