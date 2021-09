Le Zimbabwe à la traine dans la délimitation de ses frontières

Ce pays de l’Afrique australe, frontalier avec le Botswana, le Mozambique, la Zambie et l’Afrique du Sud, n’a cartographié que 20 % de ses frontières.En Afrique, les problèmes de démarcation des frontières subsistent toujours. C’est pourquoi, l’Union africaine (UA) a mis en place un Programme frontière dont la Déclaration a été signée le 7 juin 2007 à Addis-Abeba (Ethiopie) par les ministres africains chargés des questions de frontière. A cette date, on estimait que moins d’un quart des frontières africaines avaient été délimitées.

Le Zimbabwe, de son côté, est très en retard dans la mise en œuvre. En effet, selon un rapport de la Commission parlementaire des affaires publiques (Pac, sigle en anglais), sur les 2998 kilomètres des frontières de l’ancienne Rhodésie du Sud, seuls 585 kilomètres ont été délimités.

Dans le détail, ce sont 542 kilomètres de la frontière avec le Botswana long de 841 kilomètres et à peine 43 kilomètres de la frontière avec le Mozambique qui s’étend sur 1134 kilomètres. Par contre, les autorités zimbabwéennes n’ont donné aucune information sur les frontières avec l’Afrique du Sud et la Zambie qui mesurent respectivement 225 et 798 kilomètres.