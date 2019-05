L’école internationale africaine de Diamniadio ouvrira ses portes en septembre (Directeur)

L’African International School (AIS, sigle anglais) va accueillir en septembre 2019 ses premiers élèves, selon son Directeur général, Laurent Bonardi, précisant que l’ouverture définitive est prévue en septembre 2020.« L’AIS de Diamniadio sera le 5ème campus du groupe la Cité scolaire internationale. L’ouverture des classes du préscolaire, du primaire se fera dès septembre 2019 et toutes les autres classes jusqu’en Terminale seront ouvertes en septembre 2020 avec également un internat de 500 places », a expliqué M. Bonardi dans son discours prononcé, mardi soir à Dakar, lors du lancement de l’AIS.

Dans son texte dont APA a obtenu copie, Laurent Bonardi a précisé que l’école est bâtie sur 5 hectares à Diamniadio et dispose de laboratoires ultramodernes, d’un auditorium et d’un centre culturel et artistique.

« C’est un établissement unique en Afrique de l’Ouest avec trois sections d’enseignement, sénégalaise, française et internationale. Il a une capacité d’accueil de 1900 élèves de la grande section à la terminale », a-t-il indiqué.