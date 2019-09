L’Economie, sujet dominant dans la presse congolaise

Les journaux congolais de ce mardi font la part belle à l’actualité économique dominée par le projet du complexe industriel et commercial de Brazzaville mais aussi de l’impact du Forum Investir en Afrique.Le journal Les dépêches de Brazzaville informe qu’ « une unité de montage de tracteurs agricoles (sera installée) à la Zone économique spéciale de Maloukou ». Le quotidien national précise que l’unité d’assemblage de tracteurs de la société Camaco aura une « capacité de production estimée à 250 engins par mois ».

A en croire Les dépêches de Brazzaville, « ce projet s’inscrit dans le cadre des initiatives de diversification de l’économie à travers l’industrie et l’agriculture ». De son côté, Le patriote renseigne que « l’accord a été signé le 11 septembre dernier en marge du Forum Investir en Afrique par Gilbert Ondongo, le ministre congolais de l’Economie et de l’Industrie, Claude Wilfried Etoka, le Président Directeur Général d’Eco-Oil et de Cai Jibo, le représentant de la société chinoise Yto ».

Poursuivant, ce journal souligne que « l’usine sera opérationnelle dans une année. De l’avis de La Semaine Africaine, « le Congo renoue enfin avec l’industrie ».

Le patriote, revenant sur le Forum Investir en Afrique, qui s’est tenu du 10 au 12 septembre à Brazzaville, fait noter que « cette messe a été un haut lieu du débat sur la diversification économique et la création d’emplois ».