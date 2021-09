Léger remaniement du gouvernement nigérian

Le président nigérian, Muhammadu Buhari, a approuvé ce réaménagement du gouvernement formé le 21 août 2019, en limogeant deux ministres.Le porte-parole du chef de l’Etat, Femi Adesina, a précisé que la décision a été prise lors du Conseil exécutif fédéral tenu, hier mercredi à Abuja. Ainsi, Mohammed Sabo Nanono, ministre de l’Agriculture et du Développement rural, et Sale Mamman, ministre de l’Energie, ne font plus parti du gouvernement.

Au même moment, Dr Mohammad Mahmood Abubakar, ministre de l’Environnement, a été redéployé au ministère de l’Agriculture et du Développement rural, tandis qu’Abubakar D. Aliyu, ministre d’Etat, des Travaux et du Logement, est nommé ministre de l’Energie.

Selon le président Buhari, ces changements font suite à la « tradition consistant à soumettre la mise en œuvre de nos projets et programmes à une auto-évaluation indépendante et critique » par le biais de rapports sectoriels lors des réunions et des retraites du Cabinet.

« Ces importantes étapes d’examen ont permis d’identifier et de renforcer les points faibles, de combler les lacunes, de renforcer la cohésion et la synergie dans la gouvernance, de gérer l’économie et d’améliorer la fourniture de biens publics aux Nigérians », a-t-il conclu.