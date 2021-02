Législative ivoirienne 2021 : Bédié et Gbagbo appellent leurs militants à une participation massive et pacifique

Le président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), Henri Konan Bédié en accord avec l’ancien président Laurent Gbagbo, a appelé, mercredi 25 février 2021, les militants et sympathisants de leurs parti respectifs à une participation massive au scrutin législatif du 6 mars 2021.

“Dans ce cadre, le Président Gbagbo et moi-même appelons solennellement, toutes les filles et tous les fils de la Côte d’Ivoire, épris de fraternité et de démocratie à participer aux élections législatives du 06 mars prochain”, a déclaré M. Bédié, dans une adresse publique.

Pour le président du PDCI, la participation de leurs formations politiques est en parfaite cohérence avec les propositions antérieures de l’opposition ivoirienne. “Nous devons donc prendre la majorité à l’Assemblée nationale”, a-t-il soutenu.

Selon lui, leur victoire est impérative, notamment, pour équilibrer les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, réconcilier les ivoiriens avec le retour des exilés, la libération de l’ensemble des détenus politiques et militaires et restaurer l’unité nationale en tenant compte de l’expression des diversités.

“Il faut contribuer positivement et fortement à l’avènement d’une bonne gouvernance sur les plans administratif, économique, judiciaire, économique, judiciaire et politique en vue d’une répartition équilibrée, juste de nos richesses”, a-t-il affirmé, dans son communiqué.

Le président du PDCI a défini le combat qu’il mène en symbiose avec Laurent Gbagbo comme “un combat pour notre bonheur commun et celui des générations futures”.

Bédié a rendu hommage aux enfants disparus ou grièvement atteints dans leur intégrité physique et morale, lors de la crise pré et post-électorale de la présidentielle d’octobre 2020.