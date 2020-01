Législatives 2020 : Une délégation Onusienne à la Ceni

Le représentant spécial du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU) en Afrique de l’Ouest et du Sahel, Mohamed Ibn Sambas, a été reçu en audience, mardi 28 janvier 2020 par le président de la CENI, Maitre Amadou Salif Kébé en présence des commissaires de l’institution.

L’envoyé spécial de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) en Guinée, M. Tiéman Hubert Koulibaly et plusieurs diplomates onusiens accrédités en Guinée ont participé à la rencontre.

Au sortir de la rencontre, Ibn Sambas a déclaré que : « L’objectif est de m’enquérir de l’état d’avancement des préparatifs des prochaines élections législatives. Mais aussi leur rassurer que nous sommes contents de l’appui que l’OIF fournit à la CENI. Concernant les Nations Unies, nous préparons aussi la présidentielle. Puisque comme vous le savez, il y a plusieurs élections qui vont se tenir en Afrique de l’Ouest. Au total on aura six élections présidentielles dans la Sous-région. Nous voulons avoir des élections crédibles, transparentes et apaisées ».

Mohamed Ibn Sambas promet à cet effet que son institution va continuer de travailler avec d’autres partenaires comme l’OIF pour faire venir des experts techniques afin d’assurer la transparence et la crédibilité du processus électoral en Guinée.