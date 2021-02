Législatives: 254 candidats du Rhdp investis en présence de Ouattara

Deux cent cinquante quatre (254) candidats du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp, pouvoir), ont été investis mardi à Abidjan pour les élections législatives du 6 mars 2021, en présence de Alassane Ouattara.

« Nous sommes déjà majoritaires à l’Assemblée nationale, en réalité, cette élection n’a pour objectif que de renforcer notre majorité », a déclaré M. Ouattara, qui a laissé entendre qu’il comptait sur ces candidats pour renforcer la majorité du Rhdp.

Il a félicité ceux qui ont été retenus pour défendre les couleurs du Rhdp, se disant « un peu déçu » que dans cette sélection il y ait eu seulement 39 femmes titulaires et 35 femmes en suppléance.

« Ca n’a pas été facile et beaucoup ont pensé qu’il y avait eu des manipulations et des interventions; ceci n’est pas vrai, le président du parti n’est intervenu que l’avant dernier jour et seulement 12 candidatures ont été portées à mon arbitrage », a-t-il avoué.

Cinq partis qui ont présenté des candidats, s’affronteront dans 205 circonscriptions du pays d’où devront être élus 255 députés pour l’Assemblée nationale. Le Rhdp, lui, a investi 204 candidats pour ces joutes électorales.

M. Ouattara a salué l’attitude de certains militants du Rhdp qui se sont portés candidats et qui ont décidé de se retirer pour donner les meilleures chances au parti au pouvoir, invitant ceux qui ne l’ont pas encore fait à le faire, dans l’intérêt du parti.

« Sachez que c’est votre engagement, votre union, votre solidarité qui seront le meilleur gage de notre succès », a laissé entendre M. Alassane Ouattara, président du Rhdp, ajoutant toutefois « je n’ai pas de doute que nous sortirons victorieux ».

« Vos soldats ici réunis, sommes tous déterminés à vous ramener une victoire éclatante au soir du 6 mars prochain à l’effet d’assurer au Rhdp une majorité confortable à l’Assemblée nationale », a affirmé le directeur exécutif du Rhdp, Adama Bictogo.

Le Rhdp, précisera-t-il, présente des candidats dans « 204 circonscriptions sur 205, soit 99,51%, représentant 254 candidats Rhdp sur 255 sièges à pouvoir ». Pour ces joutes électorales, un identifiant visuel de campagne a été fait pour tous les candidats.

Sur la base d’un mécanisme de désignation, les candidats ont été retenus. Mais, si dans des circonscriptions, un consensus a été obtenu autour de personnalités pour représenter le Rhdp, il y a des localités où le Comité électoral a procédé à un arbitrage.