Législatives guinéennes : trente-trois partis font acte de candidature (Ceni)

Trente-trois partis politiques dont seulement deux de l’opposition ont fait acte de candidature pour les élections législatives en République de Guinée, prévues le 16 février 2002, a annoncé, mardi à Conakry, la Commission électorale nationale indépendante guinéenne (Ceni).Elle faisait à la presse le point, après une prorogation de 72 heures du délai de dépôt des candidatures.

« Parmi ces 33 partis politiques, nous avons 12 qui ont présenté des candidats à la fois au scrutin de liste nationale à la représentation proportionnelle et au scrutin majoritaire uninominal à un tour. 17 autres ont présenté de candidats uniquement à la liste nationale à la représentation proportionnelle et 4 autres ayant présenté uniquement des candidats à l’uninominal», a expliqué Amadou Macka Diallo, membre de la commission de réception et de gestion des dossiers de candidatures.

En outre, l’Union des forces démocratiques (UFD) de Mamadou Bâadiko et l’Union pour le développement en Guinée (UDD) de Mamadou Sylla, sont les deux partis de l’opposition ayant décidé de prendre part aux législatives.

Ce faisant, ils passent outre l’annonce du chef de file de l’opposition Cellou Dalein Diallo, portant sur la décision de l’opposition de boycotter les législatives.

Justifiant l’acte de son parti, Dembo Sylla, 1er vice-président de l’UDD, a déclaré : « la décision de participer à ces élections est venue de la base. Nos militants ont estimé qu’il faut prendre part à ce scrutin. C’est pourquoi nous avons décidé de déposer le dossier de candidature de notre parti ».